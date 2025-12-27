هیئت های اجرایی انتخابات شوراها در ۳۳ شهرستان خراسان رضوی تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم ساقی اظهار کرد: هیئتهای اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۳۳ شهرستان استان انتخاب شده و فقط مشهد باقی مانده است.
مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی بیان کرد: مطابق تقویم انتخابات شوراها تا پایان وقت امروز شنبه ششم دیماه مهلت هفت روزهای به فرمانداریها داده شده بود تا از میان معتمدین محلی هیئتهای اجرایی انتخابات شوراها تعیین شوند.
وی با بیان اینکه تا پایان وقت امروز نیز هیأت اجرایی مشهد مشخص خواهد شد، گفت: در هر شهرستان؛ فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت احوال به عنوان اعضا حقوقی و هشت عضو دیگر از میان معتمدین محلی به عنوان عضو حقیقی، اعضا هیئتهای اجرایی انتخابات شوراهای شهر را تشکیل میدهند.
ساقی ادامه داد: در مجموع برای ۳۳ شهرستان استان تاکنون ۳۶۳ عضو هیئت اجرایی مشخص شدهاند که با انتخاب اعضا هیأت اجرایی مشهد ۱۱ نفر دیگر به این تعداد افزوده میشود.
مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی همچنین گفت: با اختلاف ۲۴ روزه؛ هیئتهای اجرایی انتخابات شوراهای روستایی هم در سطح ۸۳ بخشداری پس از تعیین هیئتهای اجرایی انتخابات شوراهای شهر تعیین میشود.
