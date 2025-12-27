  1. استانها
  2. اردبیل
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل منصوب شد

اردبیل- طی حکمی از سوی مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، «لطیف جهانی» به‌عنوان مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح شنبه طی حکمی از سوی مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، «لطیف جهانی» به‌عنوان مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل منصوب شد.

جهانی پیش از این معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل بود.

پیش از این، «ابراهیم امامی» مسؤولیت مذکور را بر عهده داشت.

همچنین در حکمی دیگر از سوی استاندار اردبیل، «پروانه رضاقلیزاده» به‌عنوان مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل منصوب شد.

رضاقلیزاده سابقه مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری، معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان را در پرونده کاری خود دارد.

