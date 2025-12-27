به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جداول منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی، بیشترین میزان دریافت ارز ترجیحی از ابتدای سال تا پایان آذرماه گذشته، سهم کالاهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با هفت میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار است که بیشترین دریافت کننده از این میزان را «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با ۵۷۱ میلیون و ۵۹ هزار دلار و «آوا تجارت صبا شرکت بازرگانی گروه مدلل» با ۴۴۲ میلیون و ۸۱ هزار دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

بر همین اساس ذرت ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار، دانه‌های روغنی یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و کنجاله سویا ۹۸۶ میلیون دلار از این سهم را در اختیار دارند.

همچنین کالاهای مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۲ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار از سهم دریافت ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده‌اند که دارو، ملزومات دارویی، مواد اولیه دارو و داروهای طبیعی با ۸۹۵ میلیون دلار بیشترین سهم را در این رسته دارد.

گفتنی است تجهیزات و ملزومات پزشکی با ۸۵۹ میلیون دلار و واکسن‌ها و کیت‌های پزشکی با ۱۷۲ میلیون دلار در رده‌های بعدی هستند.

بر همین اساس، جمع کل پرداختی ارز ترجیحی به این دو بخش از کالاها در کشور حدود ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار اعلام شده است.

میزان دریافت ارز ترجیحی به تفکیک نام شرکت‌ها و همچنین فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی به تفکیک گروه کالایی از اینجا قابل دریافت است.