به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم روز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در حسینیه ثارالله آبادان برگزار میشود.
یومالله نهم دی نماد بصیرت، ولایتمداری و حضور آگاهانه مردم ایران در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است؛ مناسبتی که هر ساله مردم اقصی نقاط ایران اسلامی از جمله آبادان با حضوری پررنگ و گسترده در آن شرکت میکنند.
مردم متدین، انقلابی و شهیدپرور آبادان در سالهای گذشته همواره با حضور باشکوه خود، وفاداری به آرمانهای امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و خون پاک شهدا را به نمایش گذاشتهاند و پیشبینی میشود امسال نیز حضور مردم در این مراسم پرشورتر و گستردهتر از سالهای گذشته باشد.
این مراسم فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و تأکید دوباره بر وحدت و هوشیاری در برابر فتنهها و تهدیدهای دشمنان خواهد بود.
