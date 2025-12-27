  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

جریمه ۶.۸ میلیارد ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق در ری

جریمه ۶.۸ میلیارد ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق در ری

ری- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از صدور حکم جریمه ۶ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور حکم جریمه ۶ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق خبر داد.

جودکی با بیان اینکه پرونده قاچاق ۲۸ دستگاه ماینر در شعبه هشتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفت، گفت: ارزش ریالی این ماینرها ۶ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و شواهد، شعبه تعزیرات تخلف را محرز تشخیص داد و متخلف علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه معادل ارزش ریالی کالا محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران همچنین تصریح کرد: این پرونده با گزارش پلیس امنیت اقتصادی برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده بود.

کد خبر 6703310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها