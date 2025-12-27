جریمه ۶.۸ میلیارد ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق در ری

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور حکم جریمه ۶ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق خبر داد.

جودکی با بیان اینکه پرونده قاچاق ۲۸ دستگاه ماینر در شعبه هشتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفت، گفت: ارزش ریالی این ماینرها ۶ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و شواهد، شعبه تعزیرات تخلف را محرز تشخیص داد و متخلف علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه معادل ارزش ریالی کالا محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران همچنین تصریح کرد: این پرونده با گزارش پلیس امنیت اقتصادی برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده بود.