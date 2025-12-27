۹۸ وسیله نقلیه متخلف دودزا و فاقد معاینه فنی در کاشان اعمال قانون شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش شاخص‌های آلودگی هوا در روزهای اخیر پلیس راهور شهرستان کاشان نظارت بر وسایل نقلیه آلاینده را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

وی ابراز کرد: خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر خودروهای فرسوده و وسایل نقلیه که دچار نقص فنی هستند سهم قابل توجهی در تشدید آلودگی هوا دارند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: در روزهای اخیر و با توجه به افزایش شاخص‌های آلایندگی هوا پلیس راهور و سایر نقلیه که دارای نقص هستند و تردد آنها منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود را شناسایی و اعمال قانون می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح خودروهای دودزای بخش حمل و نقل عمومی نیز به طور دقیق کنترل می‌شوند و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی محسوس از فعالیت جلوگیری و شرکت مربوطه موظف به رفع نقص خواهد شد.

کاکاوند گفت: در این خصوص در هفته گذشته، تعداد ۹۸ وسیله نقلیه متخلف توقیف و اعمال قانون شده‌اند.