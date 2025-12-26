بازگشت دوباره طرح زوج و فرد؛ اجرای محدودیت تردد از در منازل برای فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، فردا شنبه ۶ دی ماه طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منزل در شهر تهران اجرا میشود.
سردار موسوی پور همچنین گفت: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربینهای شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش میشوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیمهای گشتی در ورودیها و گلوگاههای مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودروهایی که زوج و فرد را رعایت نمیکنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام میکند.
وی تاکید کرد: قابل ذکر است تردد سرویسهای مدارسی که قبلاً مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: تردد کلیه کامیونها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده اند و با مجوز پلیس، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع شد.
وی در پایان افزود: همچنین خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران میتوانند تردد کنند و صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.
