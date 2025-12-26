  1. استانها
۲۰ وسیله نقلیه در کاشان توقیف شد

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: ۲۰ دستگاه وسیله نقلیه در راستای اجرای طرح انضباط اجتماعی در کاشان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات رانندگی در روزهای پایانی هفته در سطح شهر کاشان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح انضباط اجتماعی، طرح ویژه برخورد با تخلفات رانندگی در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سطح محور امیرکبیر و معابر اصلی شهر کاشان اجرا شد.

وی ابراز کرد: در این طرح با ۶۰۰ راننده متخلف که دارای تخلفاتی از قبیل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، هرگونه حرکات نمایشی، خودروهای دودزا، استفاده از چراغ‌های زنون و خیره کننده و لامپ‌های الوان دارای نورهای غیر استاندار، نقص فنی در سیستم روشنایی خودرو، عبور از چراغ قرمز و هرگونه آلودگی صوتی بودند، برخورد قانونی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: در این طرح ۲۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

