۲۰ وسیله نقلیه در کاشان توقیف شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات رانندگی در روزهای پایانی هفته در سطح شهر کاشان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح انضباط اجتماعی، طرح ویژه برخورد با تخلفات رانندگی در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سطح محور امیرکبیر و معابر اصلی شهر کاشان اجرا شد.

وی ابراز کرد: در این طرح با ۶۰۰ راننده متخلف که دارای تخلفاتی از قبیل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، هرگونه حرکات نمایشی، خودروهای دودزا، استفاده از چراغ‌های زنون و خیره کننده و لامپ‌های الوان دارای نورهای غیر استاندار، نقص فنی در سیستم روشنایی خودرو، عبور از چراغ قرمز و هرگونه آلودگی صوتی بودند، برخورد قانونی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: در این طرح ۲۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.