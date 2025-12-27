  1. استانها
راه‌اندازی سامانه شهروندسپاری در شهرداری شاهرود

شاهرود-شهردار شاهرود از راه‌اندازی درگاه الکترونیکی «میزخدمت الکترونیکی» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات شهری به صورت غیرحضوری و افزایش رضایت شهروندان ایجاد شد.

محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح طرح شهروندسپاری اعلام کرد: شهرداری شاهرود در راستای بهبود و تسهیل خدمات‌رسانی، سامانه شهروندسپاری را با عنوان «میزخدمت الکترونیکی» راه‌اندازی کرده است.

وی گفت: شهروندان می‌توانند از طریق آدرس esup.yazd.ir خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت مرحله‌ای و با راهنمایی کامل دریافت کنند.

شهردار شاهرود افزود: هدف اصلی از ایجاد این سامانه، ارائه خدمات باکیفیت، غیرحضوری و شفاف به شهروندان و تحول در سیستم خدمات‌رسانی شهری است.

احمدی تصریح کرد: محقق شدن شهروندسپاری، گامی بزرگ در راستای افزایش کارایی و رضایت‌مندی مردم است و شهرداری تمام تلاش خود را برای به‌ثمر رساندن آن به کار خواهد بست.

