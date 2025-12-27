به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایینژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با اشاره به ضرورت برنامهمحوری در توسعه متوازن و حمایت از اشتغال بومی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید در برنامهها و فعالیتهای رسمی خود، استفاده از ظرفیتها و محصولات بومی استان را در اولویت قرار دهند.
وی با اشاره به لزوم توجه به مسائل اجتماعی، حمایت از بانوان سرپرست خانوار را ضروری دانست و افزود: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار همراه با امنیت شغلی و روانی، از نیازهای مهم اجتماعی است که باید مورد توجه ویژه دستگاههای مسئول قرار گیرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید از برخی مناطق روستایی استان، خواستار رسیدگی جدیتر به روستاهای تولیدکننده اما کمبرخوردار شد و تصریح کرد: توسعه زیرساختهایی مانند گاز، راه و مدرسه نقش مؤثری در ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد.
آریایینژاد در ادامه به ظرفیتهای توسعه اقتصادی شهرستان ملایر از جمله ناحیه ویژه اقتصادی، شهرکهای صنعتی، گردشگری، صنایع پوشاک و فرش اشاره کرد و گفت: تسریع در ساماندهی و بهرهبرداری از این ظرفیتها میتواند به رشد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس در حوزه بهداشت و درمان نیز بر تقویت اورژانس جادهای، استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان، توسعه اقدامات پیشگیرانه و تقویت خانههای بهداشت تأکید کرد و پیشگیری را مؤثرترین راهکار برای کاهش هزینههای درمانی برشمرد.
آریایینژاد همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گیاهان دارویی، خواستار توسعه علمی و اقتصادی این بخش شد و بر لزوم رعایت ملاحظات زیستمحیطی در کنار توسعه صنعتی تأکید کرد.
وی در پایان بر هماهنگی میان آمار و عملکرد دستگاهها، تقویت نظارت و تعامل سازنده میان مسئولان تأکید کرد و هدف از طرح این مطالب را بهبود عملکرد دستگاهها، کاهش مشکلات و حرکت به سمت توسعه متوازن استان عنوان کرد.
