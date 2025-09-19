به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جشنواره ۴ فرش کسب این شهرستان با اشاره به جایگاه فرهنگی ملایر، اظهار کرد: این شهرستان به شهر جهانی جشنواره‌ها تبدیل شده و جشنواره‌های متعددی در ماه‌های شهریور و مهر در حال برگزاری هستند.

وی این امر را آغاز خوبی خواند و افزود: برای تداوم و استمرار این مسیر، راه‌اندازی دبیرخانه دائمی و تدوین تقویم اجرایی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر ضروری است.

آریایی‌نژاد با اشاره به بهبود زمانبندی نصب بنرها در سال جاری تأکید کرد: در سال‌های آینده باید از ابتدای سال با مدیریت و برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره‌ها اقدام کنیم.

لزوم بهره‌گیری از هنرمندان بومی

این نماینده مجلس یکی از چالش‌های مهم را عدم استفاده کافی از هنرمندان بومی دانست و تصریح کرد: ما استعدادهای خوب و درخشانی در شهرستان داریم که باید در جشنواره‌ها دیده شده و از ظرفیت‌های آنان استفاده شود.

وی بر لزوم تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برگزاری جشنواره‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌ها نباید به شکل تکراری و کلیشه‌ای باشد، بلکه باید با بهره‌گیری از خلاقیت، ایده‌های نو و پیشنهادات و انتقادات سازنده کیفیت آنان را ارتقا دهیم.

تأکید بر حمایت از فرش دست‌باف ملایر

آریایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت هنر صنعت فرش دست‌باف در ملایر اشاره کرد و گفت: فرش یکی از هنرهای اصیل و شاخص این شهرستان است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. قالیبافان واقعی باید دیده و به شکل مؤثری حمایت شوند.

وی بر ضرورت بازنگری در طرح بیمه قالیبافان تأکید و اضافه کرد: این بازنگری باید به گونه‌ای انجام شود که افراد غیرمرتبط نتوانند از خدمات آن استفاده کنند و حمایت‌ها به طور مستقیم به دست بافندگان خوش‌نام و اصیل برسد.

احیای صنعت فرش؛ نیازمند همکاری دولت و مجلس

در ادامه حجت‌الاسلام احد آزادیخواه دیگر نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مشکلات طی سال‌های اخیر باعث کم رونق شدن بازار فرش شده است، اظهار کرد: مجلس و دولت باید در کنار یکدیگر برای احیای صنعت فرش در کشور و به ویژه در شهرستان ملایر گام بردارند.

وی افزود: امروز زمینه برای صادرات در صنعت فرش‌بافی مهیاست، اما باید اعتراف کنیم که شاید در این حوزه بسیاری از مسیرها را اشتباه رفته‌ایم و اکنون باید بیش از پیش زمینه صادرات را فراهم کنیم.

آزادیخواه با بیان اینکه حمایت از جشنواره‌ها باعث ایجاد اتحاد و همبستگی می‌شود، گفت: بخش خصوصی باید کمک کند و اتاق بازرگانی نیز باید پای کار بیاید. باید از این هنر صنعت و ظرفیت‌های ارزشمند آن بیشتر استفاده کرده و روستای کسب به عنوان روستای ملی فرش را احیا کنیم.