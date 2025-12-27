باد شدید تا روز چهارشنبه در اردبیل تداوم خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر شنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: پیرو هشدار صادره در روز چهارشنبه هفته گذشته مبنی بر وزش بادهای شدید در هفته جاری، از امروز (شنبه ۶ دیماه) وزش بادهای جنوبی در غالب نواحی استان آغاز شده و تا ظهر امروز بیشینه سرعت باد در شهر اردبیل به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید.
بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، وزش باد در مناطق مرکزی استان (و با شدت کمتر در مناطق جنوبی)، با سرعت تند تا شدید تا روز چهارشنبه ۱۰ دیماه تداوم خواهد داشت. همچنین از عصر امروز تا عصر روز سهشنبه ۹ دیماه، بهطور متناوب در برخی مناطق استان بارش باران و برف پیشبینی میشود، که بیشترین مقدار بارش برف در نواحی کوهستانی استان انتظار میرود.
از نظر دمایی نیز از دوشنبه شب تا صبح چهارشنبه کاهش محسوس دما و استقرار هوای سرد در مناطق مرکزی و جنوبی استان رخ خواهد داد.
با توجه به تشدید ناپایداریهای جوی در این بازه زمانی و احتمال وقوع یخبندان و کولاک برف در جادههای کوهستانی، هشدار سطح زرد (شماره ۲۸) همچنان معتبر و بر رعایت توصیههای ارائهشده در آن تأکید میشود.
