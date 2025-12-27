به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در پی تصمیمات اتخاذ شده در سطح سهامداری شرکت دنون لبنی پارس دارنده برندهای «دنت» و «دنت پاپ» در ایران ساختار مالکیت شرکت به بخش خصوصی داخلی، یعنی مدیریت عامل کنونی و مورد اعتماد گروه بین‌المللی دنون، واگذار شده است.

شرکت دنون لبنی پارس با تأکید بر شفافیت، ثبات و مسئولیت‌پذیری اعلام می‌کند این تغییر صرفاً در سطح مالکیت بوده و هیچ‌گونه تأثیری بر برندها، فعالیت‌های عملیاتی، کیفیت و استانداردهای تولید، توزیع و عرضه محصولات، نیروی انسانی، حفظ اشتغال و همکاری با شرکای تجاری نداشته و نخواهد داشت.

این شرکت مطابق روال پایدار دو دهه فعالیت خود در ایران، با ثبات کامل و بدون وقفه، مسیر خود را با همان کیفیت و تعهد همیشگی ادامه می‌دهد و همچنان متعهد به تأمین محصولات سالم، باکیفیت و حفظ اعتماد مصرف‌کنندگان و تمامی ذی‌نفعان خود است.

