۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

دنون لبنی پارس؛ انتقال مالکیت، بدون تغییر در فعالیت‌ها

در پی تصمیمات اتخاذ شده در سطح سهامداری شرکت دنون لبنی پارس، ساختار مالکیت شرکت به بخش خصوصی داخلی واگذار شده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در پی تصمیمات اتخاذ شده در سطح سهامداری شرکت دنون لبنی پارس دارنده برندهای «دنت» و «دنت پاپ» در ایران ساختار مالکیت شرکت به بخش خصوصی داخلی، یعنی مدیریت عامل کنونی و مورد اعتماد گروه بین‌المللی دنون، واگذار شده است.

شرکت دنون لبنی پارس با تأکید بر شفافیت، ثبات و مسئولیت‌پذیری اعلام می‌کند این تغییر صرفاً در سطح مالکیت بوده و هیچ‌گونه تأثیری بر برندها، فعالیت‌های عملیاتی، کیفیت و استانداردهای تولید، توزیع و عرضه محصولات، نیروی انسانی، حفظ اشتغال و همکاری با شرکای تجاری نداشته و نخواهد داشت.

این شرکت مطابق روال پایدار دو دهه فعالیت خود در ایران، با ثبات کامل و بدون وقفه، مسیر خود را با همان کیفیت و تعهد همیشگی ادامه می‌دهد و همچنان متعهد به تأمین محصولات سالم، باکیفیت و حفظ اعتماد مصرف‌کنندگان و تمامی ذی‌نفعان خود است.

https://danone.ir/ownership-transfer/

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6703397

