 ۴۷۸۰ لیتر سوخت قاچاق در اردستان کشف شد

سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح پیشگیری از قاچاق سوخت، پس از هماهنگی‌های قضائی از طریق مرکز فرماندهی و کنترل، دستورالعمل لازم به یگان‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی شهرستان ابلاغ شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران کلانتری ۱۱ اردستان، کلانتری ۱۳ مهاباد، یگان امداد و پاسگاه انتظامی ظفرقند موفق شدند در طول یک ماه، ۱۶ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ادامه داد: مأموران در بازرسی از خودروهای مذکور، مقدار ۴۷۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند و ۱۶ نفر متهم را به یگان انتظامی منتقل نمودند.

وی گفت: با هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان، سوخت قاچاق مکشوفه به نماینده شرکت نفت تحویل داده شد و متهمان نیز جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی سپرده شدند.

سرهنگ بهامین ضمن تشکر از همکاری مردم با پلیس ۱۱۰، تأکید کرد: پلیس در راستای اجرای مأموریت‌های خود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند و با همکاری مسئولان قضائی و تعزیرات حکومتی، با افرادی که اقدام به قاچاق سوخت و کالا می‌کنند، به‌صورت جدی برخورد خواهد کرد.