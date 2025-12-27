تخصیص زمین به ۵۷۰۰ متقاضی مسکن در چهار روستای بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تنها پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی با اشاره به اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در چهار روستای دستگرد، شکراب، حاجیآباد و چهکند اظهار داشت: در مجموع ۱۳ هزار و ۲۴۷ متقاضی برای زمین معرفی شدهاند که تاکنون پنج هزار و ۷۱۷ متقاضی زمین خود را دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه در روستای شکراب ۶۸۰ متقاضی زمین تحویل گرفته و قراردادهای مربوطه نیز امضا شده است، افزود: تعدادی از متقاضیان پروانه ساخت دریافت کرده و ۹۷ نفر نیز به بانک معرفی شدهاند.
تنها با بیان اینکه در دستگرد، فونداسیون ۵۰ واحد اجرا شده و ۹ واحد مراحل سفتکاری را پشت سر گذاشتهاند و سایر واحدها نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، گفت: معابر، آسفالت، آب، برق، گاز و فضاهای عمومی برای متقاضیان در حال آمادهسازی است و تمامی اقدامات مطابق مصوبات شورای مسکن استان انجام میشود.
وی در خصوص مزایای پروژههای روستایی، بیان کرد: واگذاری زمین با بهره کم و شرایط مناسب انجام میشود تا متقاضیانی که امکان ساخت در شهر و پرداخت اقساط سنگین ندارند بتوانند در روستاها به راحتی ساخت و ساز خود را انجام دهند و این اقدام علاوه بر کاهش هزینهها، به سرعتبخشی پروژهها کمک میکند.
وی ادامه داد: در شکراب پیشبینی میشود بیش از سه هزار واحد ساخته شود و توسعه زیرساختها و خدمات شهری در کنار ساخت واحدها با جدیت ادامه دارد و هدف تحویل واحدها به متقاضیان با کیفیت بالا و در زمان مناسب است.
نظر شما