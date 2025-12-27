به گزارش خبرنگار مهر، سامانه «دعوت از مبلغ برای ایام اعتکاف» با هدف تسهیل، هوشمندسازی و هدفمند کردن فرآیند اعزام مبلغین در آستانه ایام‌البیض ماه رجب راه‌اندازی شد.

این سامانه هوشمند به‌عنوان پل ارتباطی میان دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اعتکاف و مبلغین محترم طراحی شده است تا مدیریت اعزام مبلغین در سراسر کشور بهبود یابد.

بر اساس این گزارش، میزبانان و متولیان برگزاری مراسم اعتکاف می‌توانند با مراجعه به درگاه مخصوص میزبانان، اقدام به ثبت اطلاعات دقیق مراسم، شرایط پذیرش و محل برگزاری خود نمایند و رسماً از مبلغین برای حضور و همکاری دعوت کنند.

در مقابل، مبلغین و فضلای محترم حوزوی نیز می‌توانند با مراجعه به بخش دعوت‌ها، برنامه‌های اعتکاف ثبت‌شده را مشاهده کرده و در صورت مطابقت با شرایط و تمایل، آمادگی خود را برای حضور و انجام فعالیت‌های تبلیغی در محل مورد نظر اعلام کنند.

این فرآیند هدفمند باعث می‌شود تا انتخاب مبلغ برای مراسم‌ها با آگاهی کامل از ظرفیت‌ها انجام شود و مبلغین نیز با اشراف بر نیازها و شرایط محیطی، برنامه مورد نظر خود را انتخاب کرده و اعزام، هدفمند و مؤثرتر صورت پذیرد.

لینک‌های دسترسی به سامانه درگاه ثبت دعوت از مبلغ (ویژه میزبانان و متولیان) ShabakeTabligh.ir و درگاه مشاهده دعوت‌ها (ویژه مبلغین) eitaa.com/zarfiat_tablighi است.