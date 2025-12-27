به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن صادقیمقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در همایش هیئتهای نظارت استانها و شهرستانهایی که در انتخاباتهای میاندورهای سال آینده، مسئولیت نظارت برعهده دارند، با تبریک ماه رجب ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران، ابراز امیدواری کرد که همگی از برکات و فیوضات این ماه مبارک بهرهمند شوند.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان سپس درباره نظارت بر انتخابات گفت: شبکه عظیم و منسجم و مردمی ناظرین شورای نگهبان با احساس مسئولیت و استقلال کامل و همکاری نزدیک با وزارت کشور به تکالیف قانونی خود عمل خواهند کرد.
صادقیمقدم اضافه کرد که شورای نگهبان ضمن آمادگی کامل برای نظارت بر انتخابات میاندورهای سال آینده، برای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۷ نیز در حال برنامهریزی و طراحیهای راهبردی است.
وی در خصوص انتخابات تمام الکترونیکی نیز تاکید کرد که در صورت تامین سلامت، سرعت، دقت و به ویژه امنیت و سهولت مردم برای شرکت در انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، با تایید و موافقت شورای نگهبان، قابل برگزاری است.
صادقیمقدم خاطرنشان کرد که چابکسازی تشکیلات نظارتی شورای نگهبان در شهرستانهای حوزههای انتخابیه از ۴۵۰ دفتر به ۲۰۳ دفتر و به تعداد حوزههای انتخابیه انجام گرفت. این کار با استقبال و همکاری مسئولین دفاتر نظارت و بازرسی در استانهای سراسر کشور، صورت گرفت.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پایان ضمن ادای احترام به شهدای شبکه نظارت در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد که شبکه مردمی نظارت به عنوان «مدافعان حریم مردمسالاری دینی» با احساس مسئولیت و تعهد دینی و ایثار و فداکاری به شایستگی ایفای نقش میکنند.
نظر شما