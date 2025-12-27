  1. استانها
  2. لرستان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

هشدار شرکت آبفای لرستان درباره جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی لوله‌ها

هشدار شرکت آبفای لرستان درباره جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی لوله‌ها

خرم‌آباد- شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با توجه به پیش‌بینی کاهش شدید دمای هوا از هم‌استانی‌ها خواست نسبت به عایق‌بندی و ایجاد پوشش مناسب برای کنتور، لوله‌ها و اتصالات آبی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان اعلام کرد: با توجه به کاهش شدید دمای هوا و احتمال بروز مشکلات ناشی از یخ‌زدگی و ترکیدگی لوله‌ها، ضروری است مشترکین نسبت به عایق‌بندی و ایجاد پوشش مناسب برای کنتور، لوله‌ها و اتصالات آبی که در مجاورت بیرون قرار دارند، اقدام کنند.

این موضوع به ویژه برای ساختمان‌های نیمه‌کاره، در حال ساخت و مشترکین غیر دائم (فصلی) اهمیت ویژه‌ای دارد.

مسئولیت مشترکین

در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آمده است: در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی و مناسب نبودن محل کنتور و لوله‌کشی ساختمان، بر اساس قوانین و مقررات، هیچ مسئولیتی در قبال جبران خسارت متوجه شرکت‌های آب و فاضلاب نخواهد بود.

شماره تماس برای اطلاع‌رسانی و رفع مشکلات

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین اعلام کرده است که شماره تلفن ۱۲۲ به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مردم است و مشترکین می‌توانند در صورت نیاز با این شماره تماس حاصل کنند.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با انتشار این اطلاعیه از شهروندان خواست تا برای جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم را هرچه سریع‌تر انجام دهند.

کد خبر 6703666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها