به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان اعلام کرد: با توجه به کاهش شدید دمای هوا و احتمال بروز مشکلات ناشی از یخزدگی و ترکیدگی لولهها، ضروری است مشترکین نسبت به عایقبندی و ایجاد پوشش مناسب برای کنتور، لولهها و اتصالات آبی که در مجاورت بیرون قرار دارند، اقدام کنند.
این موضوع به ویژه برای ساختمانهای نیمهکاره، در حال ساخت و مشترکین غیر دائم (فصلی) اهمیت ویژهای دارد.
مسئولیت مشترکین
در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آمده است: در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی و مناسب نبودن محل کنتور و لولهکشی ساختمان، بر اساس قوانین و مقررات، هیچ مسئولیتی در قبال جبران خسارت متوجه شرکتهای آب و فاضلاب نخواهد بود.
شماره تماس برای اطلاعرسانی و رفع مشکلات
شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین اعلام کرده است که شماره تلفن ۱۲۲ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مردم است و مشترکین میتوانند در صورت نیاز با این شماره تماس حاصل کنند.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با انتشار این اطلاعیه از شهروندان خواست تا برای جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم را هرچه سریعتر انجام دهند.
