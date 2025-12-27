لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه ناپایدار از شامگاه امروز از غرب و جنوب استان شاهد رشد ابر و مه آلودگی، وزش باد و بارش پراکنده خواهیم بود.
به گفته وی، فعالیت این سامانه از بعدازظهر فردا یکشنبه تا اوایل روز چهارشنبه به طور متناوب بیشتر مناطق استان را در بر خواهد گرفت.
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: اوج فعالیت سامانه در غرب و جنوب استان و طی فردا یکشنبه تا دوشنبه هشتم دی ماه پیشبینی میشود.
امینی افزود: تا اوایل یکشنبه شاهد مه آلودگی و کاهش دید و در مناطق مرکزی و کلانشهر اصفهان در برخی ساعات غبار محلی و افزایش غلظت آلایندهها در حد ناسالم برای گروههای حساس و در صورت مهار نکردن منابع انتشار آلاینده، ناسالم برای عموم محتمل است.
به گفته وی، دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در سطح استان یک تا ۲ درجه افزایش دارد و از روز سه شنبه روند دما کاهش محسوس خواهد داشت.
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: چادگان با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس زیر صفر امروز سردترین نقطه استان است.
به گفته امینی، بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات بامداد فردا به ۲ درجه سلسیوس زیر صفر میرسد.
