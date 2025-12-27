به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قادری در نشست دبیران ستاد مردمی اعتکاف استان بوشهر اظهار کرد: ارتقای کیفیت برگزاری مراسم اعتکاف یک ضرورت است که با جدیت در دستور کار است.
وی از بررسی مسائل و مشکلات و رفع چالشها و پیگیری مصوبات ستاد اعتکاف استان خبر داد و اضافه کرد: اجرای منسجم برنامهها و برگزاری آئین اعتکاف امسال با همکاری همه نهادهای مربوطه دنبال میشود.
حجتالاسلام قادری از برگزاری اعتکاف تخصصی دانشآموزی در آئین اعتکاف امسال استان خبر داد.
دبیران شهرستانها گزارشی از روند برگزاری اعتکاف، ظرفیتها و چالشهای موجود در مناطق مختلف استان ارائه کردند.
در ادامه این جلسه موضوع مشکلات اجرایی و راهکارهای رفع موانع پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر با دستگاهها و نهادهای مرتبط تأکید شد.
