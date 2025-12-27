اسکندری: ناوگان خودرویی بهزیستی بوشهر نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری ظهر شنبه در نشست با نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس اظهار کرد: بهزیستی استان در سه شهرستان بوشهر، گناوه و دیلم به بیش از هشت هزار و ۲۰۱ توان‌خواه در حوزه توانبخشی خدمت‌رسانی می‌کند و همچنین ۹۲۰ زن سرپرست خانوار در این مناطق تحت پوشش هستند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ مرکز فعال در حوزه‌های توانبخشی، اجتماعی، درمان و پیشگیری از اعتیاد، مشاوره، مراکز مثبت زندگی و نگهداری معلولین در سطح این سه شهرستان فعال‌اند که نقش مهمی در ارتقای سلامت اجتماعی دارند.

اسکندری با اشاره به ضرورت تکمیل اورژانس اجتماعی خاطرنشان کرد: اگرچه برای این پروژه بین یک تا ۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است، اما برای بهره‌برداری کامل حداقل شش میلیارد تومان اعتبار تکمیلی مورد نیاز است.

فرسودگی ناوگان خودرویی

وی همچنین به فرسودگی ناوگان خودرویی اورژانس اجتماعی در شهرستان دیلم اشاره کرد و گفت: به دلیل استهلاک بالا و هزینه‌های سنگین تعمیرات، بخش قابل‌توجهی از خودروها از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند و تأمین خودروهای جدید در این زمینه ضروری است.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در پایان با اشاره به موضوع زمین ساحلی بهزیستی استان واقع در شهر بوشهر گفت: با توجه به طرح‌های مولدسازی و احتمال فروش زمین، انتظار می‌رود با حمایت و پیگیری نماینده مردم، شرایطی فراهم شود تا ارائه خدمات به جامعه هدف با کمترین آسیب ادامه یابد.

معاونت‌های تخصصی بهزیستی استان نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون حوزه کاری پرداخته که بنا به پیشنهاد نماینده بوشهر، گناوه و دیلم مقرر شد موارد مطروحه که نیاز به پیگیری در سطوح استانی و ملی دارند طی مکاتبه به ایشان منعکس شود.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم نشست‌ها در راستای همکاری مشترک میان مجموعه بهزیستی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، برای تقویت زیرساخت‌ها، جذب اعتبارات ملی و ارتقای سطح خدمات اجتماعی تأکید کردند.