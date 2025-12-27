به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم اقدامات قاطعانه علیه قاچاق کالا، اظهار کرد: مرزبانان استان بوشهر با اشراف اطلاعاتی و حضور مقتدرانه در دریا و مرزهای ساحلی، لحظه‌ای اجازه سوءاستفاده به سوداگران قاچاق نمی‌دهند و مقابله با این پدیده مخرب را با قدرت و جدیت ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی مأموران مرزبانی در نوار ساحلی خلیج فارس استان، گفت: مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد شبانه‌روزی تردد شناورها توسط نیروهای مرزبانی، دو فروند شناور حامل کالاهای قاچاق را که قاچاقچیان قصد انتقال آن به داخل کشور داشتند در آب‌های استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در بازدید مرزبانان از این شناوران، سه هزار عدد قطعات و تجهیزات الکترونیک و لوازم جانبی موبایل و ۶۰۰ کیلوگرم صید غیرمجاز کشف شد.

سردار خسروی ضمن اشاره به دستگیری ۲ نفر متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۲۹۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.