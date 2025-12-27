  1. استانها
  2. بوشهر
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

توقیف ۲ شناور در آب‌های بوشهر؛ ۲۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق ️کشف شد

بوشهر - فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف ۲ فروند شناور با کشف بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم اقدامات قاطعانه علیه قاچاق کالا، اظهار کرد: مرزبانان استان بوشهر با اشراف اطلاعاتی و حضور مقتدرانه در دریا و مرزهای ساحلی، لحظه‌ای اجازه سوءاستفاده به سوداگران قاچاق نمی‌دهند و مقابله با این پدیده مخرب را با قدرت و جدیت ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی مأموران مرزبانی در نوار ساحلی خلیج فارس استان، گفت: مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد شبانه‌روزی تردد شناورها توسط نیروهای مرزبانی، دو فروند شناور حامل کالاهای قاچاق را که قاچاقچیان قصد انتقال آن به داخل کشور داشتند در آب‌های استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در بازدید مرزبانان از این شناوران، سه هزار عدد قطعات و تجهیزات الکترونیک و لوازم جانبی موبایل و ۶۰۰ کیلوگرم صید غیرمجاز کشف شد.

سردار خسروی ضمن اشاره به دستگیری ۲ نفر متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۲۹۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

