رئیس سازمان حفظ نباتات: عزم ملی برای مقابله با ملخ صحرایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلیل مقدم صبح شنبه در مانور آمادگی مبارزه با ملخ صحرایی در روستای چاه عربی بوشهر اظهار کرد: ملخ صحرایی میتواند خسارتهای گستردهای را به عرصه کشاورزی وارد کند که باید با اقدام پیشگیرانه، از خسارتها جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: برای مقابله با ملخهای صحرایی باید همه دستگاهها، سمپاشها، ماشین آلات، اکیپهای آموزش دیده، آفت کشها و نقشههای مبارزه برای ورود احتمالی ملخ صحرایی و مبارزه با آن در حالت آماده باش باشد.
رئیس حفظ نباتات کشور به قدمت هزاران ساله ملخ صحرایی اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که این آفت را نتوانیم حذف کنیم با قحطی روبرو میشویم و به همین دلیل مبارزه جدی و بی امان با این آفت بسیار مهم و ضروری است.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ سه مسیر برای ورود ملخ صحرایی به کشور ایران وجود داشته است افزود: بوشهر در پر ریسک ترین مسیر یعنی از سمت عربستان قرار گرفته و باید آمادگی مناسبی در این استان ایجاد شود.
جلیل مقدم تاکید کرد: در سالهایی که سیستم مبارزه امروزی وجود نداشته است، ملخ از طریق استان بوشهر وارد دیگر نقاط کشور میشود و به شمال کشور میرسید و با اقدامات مناسب در سالهای اخیر جلوی نفوذ بیشتر ملخها را گرفتهایم.
وی اضافه کرد: با توجه به مسیر حرکت ملخها که بیشتر از سواحل دریای سرخ، شاخ آفریقا، یمن، عمان، عربستان سعودی و پاکستان به سمت سرزمینهای اطراف حمله میکنند، کشور ایران نیز همواره در معرض هجوم این آفات بویژه در سالهای پر بارش است و همین امر اهمیت و لزوم آمادگی ما را برای مقابله با آن نشان میدهد.
رئیس حفظ نباتات کشور تاکید کرد: امروزه ملخ صحرایی بدلیل نوع رفتار آن خطرناکترین آفت شناخته شدهاست که بیش از ۶۰ کشور جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و خسارتهای جبران ناپذیری را بر کشاورزی و اقتصاد آنها به جای گذاشته است.
