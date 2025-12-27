به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر شنبه در نشست با مدیر کل بهزیستی استان بوشهر اظهار کرد: اعتبارات و امکانات باید به سمتی هدایت شود که صرف توانمندسازی افرادی گردد که با محدودیتهایی مواجه هستند؛ زیرا این قشر با اراده قوی و مسیر درست میتوانند در عرصههای مختلف نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به افتخارآفرینی افراد دارای معلولیت در عرصههای ورزشی و اجتماعی افزود: بخشی از افتخارات کشور و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش همین عزیزان است و این موضوع نشان میدهد که حمایت هدفمند از جامعه هدف بهزیستی، سرمایهگذاری ارزشمندی برای آینده کشور محسوب میشود.
پورکبگانی با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه بهزیستی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بهزیستی استان بوشهر داراییها و املاک ارزشمندی در اختیار دارد که با مدیریت صحیح میتوان آنها را به منابع پایدار مالی برای حمایت از مددجویان تبدیل کرد.
وی از پیگیریهای انجامشده در سطح ملی خبر داد و گفت: در مجلس شورای اسلامی موضوعاتی از جمله تسهیل در واردات تجهیزات بهزیستی، کاهش هزینهها و حمایتهای قانونی در حال بررسی است و شخصاً این موارد را دنبال خواهم کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تاکنون حدود یک میلیارد تومان کمک نقدی و اعتباری به بهزیستی استان اختصاص یافته و برنامهریزی شده است که طی ماههای آتی، تا سقف پنج میلیارد تومان تجهیزات و امکانات مورد نیاز در اختیار این مجموعه قرار گیرد.
وی افزود: هماکنون نیز پیگیریهایی برای جذب یک تا ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار جدید در دست اقدام است که با تحقق آن، گام مهمی برای تقویت زیرساختهای اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی استان برداشته خواهد شد.
