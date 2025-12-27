  1. استانها
  2. بوشهر
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

بردستانی: پایداری آب شرب مناطق ساحلی استان بوشهر تقویت می‌شود

بردستانی: پایداری آب شرب مناطق ساحلی استان بوشهر تقویت می‌شود

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: با ساخت آب‌شیرین‌کن هفت هزار و ۵۰۰ مترمکعبی دلوار پایداری آب شرب مناطق ساحلی تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی ظهر شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی آب‌شیرین‌کن هفت هزار و ۵۰۰ مترمکعبی تنگستان اظهار کرد: طرح‌های آب‌شیرین‌کن در مناطق ساحلی و کم‌آب استان اجرا می‌شود تا دسترسی به آب شرب سالم و پایدار را برای همه شهروندان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم استانداردهای کیفیت و ایمنی آب همواره رعایت شود افزود: آب‌شیرین‌کن تنگستان بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آب استان است و با بهره‌برداری از آن، باعث تقویت و پایداری شبکه آبرسانی مناطق ساحلی استان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: آب‌شیرین‌کن هفت هزار و ۵۰۰ مترمکعبی دلوار با هدف تأمین پایدار آب شرب در مناطق ساحلی شهرستان تنگستان اجرا می‌شود و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق خواهد داشت.

بردستانی با اشاره به جزئیات فنی پروژه افزود: طول خط انتقال آب این طرح ۶.۵ کیلومتر و طول خط برق آن ۱۲ کیلومتر است. آب تولیدی توسط این واحد به مخزن آبرسانی دلوار تحویل داده می‌شود و پیش‌بینی شده است بهره‌برداری از آن به مدت ۱۵ سال ادامه یابد.

وی عنوان کرد: مدت زمان اجرای پروژه یک سال در نظر گرفته شده و با تکمیل آن، نگرانی‌های مربوط به کمبود آب شرب در مناطق ساحلی شهرستان تنگستان به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

کد خبر 6703454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها