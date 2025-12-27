به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی ظهر شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی آبشیرینکن هفت هزار و ۵۰۰ مترمکعبی تنگستان اظهار کرد: طرحهای آبشیرینکن در مناطق ساحلی و کمآب استان اجرا میشود تا دسترسی به آب شرب سالم و پایدار را برای همه شهروندان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم استانداردهای کیفیت و ایمنی آب همواره رعایت شود افزود: آبشیرینکن تنگستان بخشی از برنامههای توسعه زیرساختهای آب استان است و با بهرهبرداری از آن، باعث تقویت و پایداری شبکه آبرسانی مناطق ساحلی استان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: آبشیرینکن هفت هزار و ۵۰۰ مترمکعبی دلوار با هدف تأمین پایدار آب شرب در مناطق ساحلی شهرستان تنگستان اجرا میشود و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق خواهد داشت.
بردستانی با اشاره به جزئیات فنی پروژه افزود: طول خط انتقال آب این طرح ۶.۵ کیلومتر و طول خط برق آن ۱۲ کیلومتر است. آب تولیدی توسط این واحد به مخزن آبرسانی دلوار تحویل داده میشود و پیشبینی شده است بهرهبرداری از آن به مدت ۱۵ سال ادامه یابد.
وی عنوان کرد: مدت زمان اجرای پروژه یک سال در نظر گرفته شده و با تکمیل آن، نگرانیهای مربوط به کمبود آب شرب در مناطق ساحلی شهرستان تنگستان به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
