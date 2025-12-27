جزئیات برگزاری همایش ملی «نظام توسعه کارشناسی» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه با هدف تشریح اهداف، محورها و دستاوردهای همایش «نظام توسعه کارشناسی» اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی و عقلی، رجوع به فرد آگاه برای کسب آگاهی، مصداق کارشناسی است و تاریخ رشد و پیشرفت بشر نیز بر همین اساس شکل گرفته است.

وی افزود: انسان از بدو تولد تا پایان عمر همواره با کارشناس در ارتباط است؛ از والدین و معلمان گرفته تا استادان، پزشکان، مهندسان و فعالان حوزه‌های مختلف. هر فردی در حوزه تخصصی خود یک کارشناس محسوب می‌شود و اصحاب رسانه نیز کارشناسان حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی هستند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تشریح تفاوت کارشناسی عمومی و کارشناسی رسمی گفت: کارشناس رسمی طی یک فرآیند دقیق، از نظر صلاحیت‌های اخلاقی، حرفه‌ای و فنی مورد بررسی و تأیید مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد و اظهارنظر او در مراجع رسمی به‌ویژه دستگاه قضائی دارای اعتبار قانونی است.

تیموری با تأکید بر اینکه کارشناسی بر دو رکن «دانش» و «مهارت» استوار است، تصریح کرد: مهارت از تجربه حاصل می‌شود و تکرار تجربه به پختگی و نخبگی کارشناس منجر خواهد شد. کارشناسان باتجربه نقش راهنما را برای کارشناسان جدید ایفا می‌کنند و انتقال دانش و تجربه به‌صورت سینه‌به‌سینه صورت می‌گیرد.

وی هدف از برگزاری همایش ملی «نظام توسعه کارشناسی» را فراهم‌سازی بستری فشرده برای تبادل دانش، تجربه و مهارت میان کارشناسان عنوان کرد و گفت: محور اصلی این همایش، تعامل و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم کارشناسان با یکدیگر و بهره‌مندی از فرصت‌های علمی و تخصصی است.

به گفته تیموری، این همایش با ماهیتی ملی و با حضور کارشناسان رسمی از سراسر کشور برگزار می‌شود و مقامات قضائی، مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، وکلا، مسئولان دادگستری و مدیران کانون‌ها و مراکز کارشناسی کشور از جمله مهمانان ویژه و اصلی این رویداد خواهند بود.