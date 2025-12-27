سازمان تبلیغات با بودجه محدود، نقش مؤثری در تولید محتوای فرهنگی دارد

سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با مقایسه بودجه فرهنگی کشور با رانت‌های موجود در برخی شرکت‌های خصولتی، اظهار کرد: اگر کل بودجه فرهنگی کشور محاسبه و با اندازه رانت‌هایی که برخی شرکت‌های خصولتی، به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت در اختیار دارند، مقایسه شود، به‌روشنی مشخص می‌شود که برخی از این شرکت‌ها، به‌خصوص در حوزه‌های پتروشیمی، نفتی، فولادی، فلزات و معادن، رانت‌هایی در اختیار دارند که تنها یکی از آن‌ها در یک سال، از کل بودجه دستگاه‌های فرهنگی کشور بیشتر است.

وی افزود: خواهش ما این است که یا اساساً به این موضوع پرداخته نشود، یا اگر رسانه‌ها قصد پرداختن دارند، با این نگاه به آن توجه کنند که دستگاه‌های فرهنگی ابزار دیگری جز همین بودجه‌های محدود ندارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حوزه‌های فرهنگی کشور، چه از حیث مدیران و چه از نظر ساختار، عمدتاً جزو ساختارهای انقلابی، وفادار به نظام و مبتنی بر کار مردمی هستند و برنامه‌های آن‌ها می‌تواند با تغییر پارادایم‌های غرب‌گرایانه برخی افراد و ایجاد سدی در برابر این پارادایم‌های واداده، نگاه مردم را نسبت به رفتارها و سیاست‌های غلط شبکه‌های مافیایی و مسئولان ناکارآمد تغییر دهد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد نهادهای فرهنگی، تصریح کرد: بخش‌های فرهنگی کشور، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، همواره مورد سوال قرار می‌گیرند که چه میزان بودجه دارند، در حالی که کارکرد سالانه آن‌ها در حوزه فرهنگی، اعتقادی و دینی مردم کاملاً روشن و قابل مشاهده است. تولید محتوا برای صداوسیما، از جمله برنامه‌هایی مانند «محفل» که حاصل ایده سازمان تبلیغات اسلامی است، برنامه «معلی» و بسیاری از برنامه‌های تربیتی کودکان در تلویزیون، همچنین برگزاری جشن‌های خیابانی، از جمله اقداماتی است که بیشترین نقش را در ایجاد نشاط اجتماعی و حضور مردم در فضای عمومی ایفا کرده‌اند.

وی ادامه داد: اتفاقاً بیشترین حمله‌ها به این دستگاه‌ها از سوی جریان‌هایی صورت می‌گیرد که به‌دنبال ایجاد نوعی نشاط غیر از نشاط دینی و فضایی غیر از فضای فرهنگی عفیفانه هستند و تلاش می‌کنند پارادایم ذهنی مردم را به سمت غرب‌گرایی و تغییرات سکولار سوق دهند. این دستگاه‌ها دقیقاً در برابر چنین رویکردهایی ایستاده‌اند و به همین دلیل نیز مورد هجمه قرار می‌گیرند.

محمودی با تأکید بر ناچیز بودن بودجه فرهنگی، گفت: بودجه دستگاه‌های فرهنگی بسیار اندک است. پیشنهاد ما این است که عدد بودجه دستگاه‌های فرهنگی که درباره آن‌ها ادعا می‌شود زیاد است، به‌ صورت شفاف منتشر و اسامی آن‌ها به‌طور دقیق اعلام شود. اگر دستگاهی به نام فرهنگ، بودجه‌ای را صرف بنگاه‌داری، حیف‌ومیل یا اقدامات غیرمرتبط می‌کند، حتماً باید با دلیل و مستندات مطرح شود؛ ما نیز در مقابل آن موضع خواهیم گرفت، نطق خواهیم کرد، ورود می‌کنیم و حتی در صورت لزوم قانون را اصلاح خواهیم کرد، اما باید دستگاه‌های فرهنگی واقعی معرفی شوند و گفته شود که چه اقداماتی انجام می‌دهند. آن‌هایی که من می‌شناسم، با وجود بودجه محدود، بیش از بسیاری از ساختارهای دیگر دولت کار می‌کنند و اثرگذاری اجتماعی دارند.

نماینده مردم تهران درباره موضع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضع مجلس روشن است؛ بودجه فرهنگی نباید کاهش پیدا کند. مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که اقتصاد و معیشت اولویت اول است، اما در عین حال در سخنرانی‌های متعدد فرموده‌اند که فرهنگ نیز جزو اولویت‌هاست، چراکه بسیاری از مشکلات امروز جامعه ریشه فرهنگی دارد.

وی ادامه داد: فساد ریشه فرهنگی دارد. زمانی که فرهنگ، عقاید و اخلاق جامعه اصلاح نشود، جامعه به سمت فساد و بی‌اخلاقی سوق پیدا می‌کند. بی‌اخلاقی موجب می‌شود بیت‌المال به‌راحتی مورد دست‌اندازی قرار گیرد، دزدی و چپاول صورت بگیرد و زندگی اشرافی رواج پیدا کند؛ این مسائل ناشی از ضعف در فرهنگ اسلامی و دینی و بی‌توجهی به مبانی اخلاقی است که در نهایت به زیر پا گذاشتن عدالت منجر می‌شود.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک‌سو بودجه فرهنگ را قطع یا تضعیف کرد و از سوی دیگر انتظار داشت معیشت مردم اصلاح شود. همه امور باید در کنار هم و به‌صورت هم‌زمان دیده شوند. پرداختن جهت‌دار و تخریبی به حوزه فرهنگ، نوعی شیطنت است، چراکه دستگاه‌های فرهنگی با بودجه‌ای بسیار ناچیز، امروز در نوک پیکان مقابله با تفکرات سکولار و غرب‌گرایانه‌ای قرار دارند که در کشور در حال ترویج است.