به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نخستین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی مرکز هنرهای معاصر کیش از ۲۵ دیماه تا ۱۷ بهمنماه در محدوده ساحل نارگیل جزیره کیش برگزار میشود و ۱۰ هنرمند ایرانی و پنج هنرمند خارجی بهصورت زنده و کارگاهی به خلق آثار حجمی از سنگ میپردازند.
این رویداد هنری فاز اول پروژه فرهنگی–شهری محسوب میشود و مقدمهای برای فاز دوم که در آن بهسازی و اصلاح نوار ساحلی نارگیل انجام میشود.
همزمان با رونمایی از پوستر رسمی نخستین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی مرکز هنرهای معاصر کیش، کنفرانس خبری این رویداد هنری با حضور مدیران، هنرمندان و اصحاب رسانه برگزار شد.
پوستر رسمی این سمپوزیوم توسط استاد محمدابراهیم حقیقی طراحی شده است.
نظر شما