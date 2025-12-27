به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نخستین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی مرکز هنرهای معاصر کیش از ۲۵ دی‌ماه تا ۱۷ بهمن‌ماه در محدوده ساحل نارگیل جزیره کیش برگزار می‌شود و ۱۰ هنرمند ایرانی و پنج هنرمند خارجی به‌صورت زنده و کارگاهی به خلق آثار حجمی از سنگ می‌پردازند.

این رویداد هنری فاز اول پروژه فرهنگی–شهری محسوب می‌شود و مقدمه‌ای برای فاز دوم که در آن بهسازی و اصلاح نوار ساحلی نارگیل انجام می‌شود.

همزمان با رونمایی از پوستر رسمی نخستین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی مرکز هنرهای معاصر کیش، کنفرانس خبری این رویداد هنری با حضور مدیران، هنرمندان و اصحاب رسانه برگزار شد.

پوستر رسمی این سمپوزیوم توسط استاد محمدابراهیم حقیقی طراحی شده است.