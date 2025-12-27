  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

پیش‌درآمد بهسازی ساحل نارگیل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛

کیش میزبان سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی شد

کیش میزبان سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی شد

نخستین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی مرکز هنرهای معاصر کیش از ۲۵ دی‌ماه تا ۱۷ بهمن‌ماه در محدوده ساحل نارگیل جزیره کیش برگزار می‌شود

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نخستین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی مرکز هنرهای معاصر کیش از ۲۵ دی‌ماه تا ۱۷ بهمن‌ماه در محدوده ساحل نارگیل جزیره کیش برگزار می‌شود و ۱۰ هنرمند ایرانی و پنج هنرمند خارجی به‌صورت زنده و کارگاهی به خلق آثار حجمی از سنگ می‌پردازند.

این رویداد هنری فاز اول پروژه فرهنگی–شهری محسوب می‌شود و مقدمه‌ای برای فاز دوم که در آن بهسازی و اصلاح نوار ساحلی نارگیل انجام می‌شود.

همزمان با رونمایی از پوستر رسمی نخستین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی مرکز هنرهای معاصر کیش، کنفرانس خبری این رویداد هنری با حضور مدیران، هنرمندان و اصحاب رسانه برگزار شد.

پوستر رسمی این سمپوزیوم توسط استاد محمدابراهیم حقیقی طراحی شده است.

کد خبر 6703510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها