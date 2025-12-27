تعمقی بر عرفان و سلامت معنوی کودکان از چیستی تا چرایی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین پیش نشست همایش ملی کودک، عرفان و سلامت معنوی با عنوان «سلامت معنوی کودکان؛ چیستی و چرایی» با مشارکت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی به دبیری حجت الاسلام علی فضلی به ارائه مطلب می‌پردازد.

این نشست روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰:۳۰ به نشانی قم، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند به صورت غیرحضوری از طریق لینک skyroom.online/ch/hawzahemamreza/emamreza در این نشست شرکت کنند.