هشدار هواشناسی خراسان جنوبی؛ برف و یخبندان در راه است

سمیه لطفی در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان بیان کرد: از روز یکشنبه شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی و وزش هوای سرد از عرض‌های شمالی خواهیم بود که این شرایط تا پایان پنجشنبه، ۱۱ دی ماه، ادامه می‌یابد.

وی از وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط، احتمال بارش تگرگ و تشکیل مه خبر داد و گفت: همچنین یخبندان شبانه دور از احتمال نیست که نیازمند توجه شهروندان است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: طی روز سه‌شنبه شاهد بارش برف در ارتفاعات و نقاط سردسیر خواهیم بود و انتظار می‌رود در روز چهارشنبه کاهش محسوس دما و وقوع یخبندان شبانه رخ دهد.

وی با بیان اینکه این هشدار شهرستان‌های متعددی از جمله نهبندان، سربیشه، قائنات، بشرویه، خوسف، طبس و بیرجند را در بر می‌گیرد، گفت: شکستن درختان فرسوده و افتادن دکل‌های برق، وقوع رواناب و آبگرفتگی، لغزندگی جاده‌ها و افزایش مصرف حامل‌های انرژی دور از انتظار نیست.

وی بر لزوم اطمینان از استحکام پوشش گلخانه‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، رعایت سرعت مطمئنه و لایروبی کانال‌ها تأکید کرد و گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواستاریم تا با تمهیداتی نظیر تهیه سوخت کافی، پیش‌بینی برق اضطراری و کنترل پوشش گلخانه‌ها برای جلوگیری از نفوذ سرما، آمادگی کامل خود را حفظ کنند.