۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

سامانه بارشی در راه خراسان جنوبی؛ تداوم سرمای شبانه

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از تداوم شرایط جوی پایدار تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه وارد استان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نخعی صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های گروهی بیان کرد: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌بینی، شرایط جوی استان تا اوایل هفته آینده پایدار و یکنواخت خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و در ارتفاعات شمالی تشکیل مه پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: سرمای شبانه و یخبندان در مناطق سردسیر استان کماکان تداوم دارد و از روز یکشنبه هفته آینده، سامانه بارشی جدید استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به داده‌های دمایی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: در این بازه زمانی، شهرستان سربیشه با دمای سه درجه زیر صفر، سردترین و دهسلم با ۱۸ درجه بالای صفر، گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده است.

نخعی خاطرنشان کرد: نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۷ درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر ثبت شده است.

