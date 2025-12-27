  1. استانها
ارغوانی: اواسط هفته جاری کاشان یخ می‌بندد

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: کاهش محسوس دما در اواسط هفته جاری باعث یخبندان سراسری در کاشان می شود.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی آب و هوای کاشان در هفته جاری اظهار کرد: فردا یکشنبه هفتم دی‌ماه در نیمه اول روز، شرایط نسبتاً پایدار با آسمان صاف تا قسمتی ابری و سکون نسبی هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی ابراز کرد: اما از ساعات بعدازظهر، با ورود سامانه بارشی از سمت غربی و جنوب‌غربی شهرستان کاشان، افزایش ابرناکی را خواهیم داشت. این ناپایداری‌ها علاوه بر کمک به کاهش آلاینده‌های جوی، می‌تواند منجر به بارش‌های پراکنده شود؛ به‌صورت برف در مناطق کوهستانی و باران سبک در مناطق دشتی شود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: روز دوشنبه هشتم دیماه ناپایداری‌ها موقتاً تضعیف شده و بارش‌ها محدودتر خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه ناپایداری‌ها دوباره تشدید می‌شود. در این روز، گستره بارش‌ها افزایش یافته و در مناطق بیشتری رخ خواهد داد.

ارغوانی با بیان اینکه احتمال وقوع پدیده‌هایی مانند تندبادهای لحظه‌ای و رعدوبرق در روز سه شنبه وجود دارد، افزود: نکته قابل توجه اینکه؛ مقدار بارش‌های این سامانه به‌مراتب کمتر از سامانه بارشی قبلی است و بارندگی‌های سنگین انتظار نمی‌رود.

وی اظهار کرد: از نظر دمایی تا روز دوشنبه روند دما افزایشی خواهد بود، اما در روز سه‌شنبه با گذر سامانه، کاهش محسوس دما (بین چهار تا شش درجه سلسیوس) و وضعیت یخبندان صبحگاهی سرتاسری پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به هشدار جانبی شرایط مذکور گفت: با توجه به رطوبت باقی‌مانده از سامانه قبلی، کاهش دما و بارش‌های احتمالی، تشکیل مه و کاهش دید افقی در برخی ساعات به‌ویژه صبحگاهی و شبانه دور از انتظار نیست. رانندگان گرامی احتیاط بیشتری در تردد داشته باشند.

