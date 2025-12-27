تساوی یک نیمه ای پیکان و خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پیکان و خیبر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز شنبه ۶ دی و از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت وحید زمانی و در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل در نیمه اول خاتمه یافت.
این دیدار در حالی برگزار شد که پیکان با هدایت سعید دقیقی و خیبر با سرمربیگری سید مهدی رحمتی، بازی متعادلی را در دستور کار قرار داده بودند و دو تیم بیشتر تمرکز خود را روی حفظ ساختار دفاعی گذاشتند. جریان بازی در نیمه اول بیشتر در میانه میدان دنبال شد و با وجود تلاش بازیکنان دو تیم، موقعیت جدی و خطرناکی روی دروازهها ایجاد نشد.
در دقایقی از بازی، هر دو تیم با ارسالهای بلند و ضربات از راه دور تلاش کردند قفل دروازهها را باز کنند اما این موقعیتها ثمری نداشت تا نیمه نخست بدون گل و با احتیاط کامل دو تیم به پایان برسد.
