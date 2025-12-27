پیکان و خیبر به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پیکان و خیبر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز شنبه ۶ دی و از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت وحید زمانی و در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.
این دیدار در حالی برگزار شد که پیکان با هدایت سعید دقیقی و خیبر با سرمربیگری سید مهدی رحمتی، بازی متعادلی را در دستور کار قرار داده بودند و دو تیم بیشتر تمرکز خود را روی حفظ ساختار دفاعی گذاشتند. جریان بازی در نیمه اول بیشتر در میانه میدان دنبال شد و با وجود تلاش بازیکنان دو تیم، موقعیت جدی و خطرناکی روی دروازهها ایجاد نشد.
در دقایقی از بازی، هر دو تیم با ارسالهای بلند و ضربات از راه دور تلاش کردند قفل دروازهها را باز کنند اما این موقعیتها ثمری نداشت تا نیمه نخست بدون گل و با احتیاط کامل دو تیم به پایان برسد.
نیمه دوم دیدار تیمهای فوتبال پیکان و خیبر با ادامه روند متعادل و دفاعی دو تیم دنبال شد. هر دو سرمربی سعید دقیقی برای پیکان و سید مهدی رحمتی برای خیبر، بازیکنان خود را با تمرکز روی حفظ انسجام دفاعی وارد میدان کردند و همین موضوع باعث شد جریان بازی بیشتر در میانه زمین شکل گیرد.
در این نیمه هر دو تیم تلاش کردند با ضدحملات و شوتهای از راه دور دروازه حریف را تهدید کنند، اما مدافعان و دروازهبانها موفق به دفع موقعیتها شدند و هیچیک نتوانست گلزنی کند. بازی تنش خاصی نداشت و بیشتر با احتیاط و کنترل توپ از سوی هر دو تیم همراه بود.
با پایان بازی و کسب تساوی بدون گل، تیم پیکان با ۱۵ امتیاز در رده دوازدهم جدول باقی ماند و خیبر با ۲۱ امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفت. در مجموع، این دیدار به دلیل تمرکز دو تیم روی دفاع و احتیاط کامل، فرصتهای زیادی برای گلزنی ایجاد نکرد و بدون تغییر در نتیجه نیمه اول خاتمه یافت.
نظر شما