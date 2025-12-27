جریمه نقدی یک تیم لیگ برتری به علت عدم رعایت استانداردهای مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان که قرار بود میان دو تیم خاتون بم و یاسام کردستان برگزار شود به دلیل نبود آمبولانس و مشکلات ایمنی در زمین مسابقه برگزار نشد.

پس از این اتفاق موضوع به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع شد و پس از بررسی‌ها کمیته انضباطی با صدور رأی خود تیم یاسام کردستان را به پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

این نخستین بار نیست که مسائل ایمنی و آماده‌سازی زمین مسابقه در لیگ برتر فوتبال زنان باعث لغو و یا تأخیر در برگزاری یک بازی می‌شود.