هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

سپاهان و چادرملو در نیمه اول به تساوی رسیدند

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال سپاهان و چادرملو با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و چادرملو در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز شنبه ۶ دی و از ساعت ۱۷ با قضاوت علی سام در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در جریان نیمه نخست، هر دو تیم تلاش کردند با ایجاد موقعیت‌های خطرناک، دروازه حریف را تهدید کنند، اما مدافعان و دروازه‌بان‌ها عملکرد خوبی داشتند و از گلزنی جلوگیری کردند. شاگردان محرم نویدکیا سرمربی سپاهان با حمایت هواداران خود در ورزشگاه کنترل نسبی بازی را در اختیار داشتند و موقعیت‌های بیشتری نسبت به حریف ایجاد کردند، اما نتوانستند توپ را به گل تبدیل کنند.

تیم چادرملو به سرمربیگری سعید اخباری نیز با تمرکز روی ضدحملات و دفاع منسجم سعی داشت از دروازه خود محافظت کند و با برنامه به دنبال بهره‌برداری از هر اشتباه سپاهان بود. در نهایت، نیمه نخست بدون تغییر در نتیجه و با تساوی صفر-صفر خاتمه یافت.

