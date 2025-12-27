  1. استانها
  2. کردستان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

شبرندی: تردد در محور سروآباد–هورامان فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است

شبرندی: تردد در محور سروآباد–هورامان فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است

سروآباد- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سروآباد گفت: به دلیل بارش برف و لغزندگی جاده‌ها تردد در محور سروآباد- هورامان فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌دلیل بارش برف، لغزندگی سطح جاده و شرایط نامساعد جوی، تردد در محور سروآباد به هورامان در محدوده دزلی تا هورامان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی افزود: راهداری ضمن هشدار به شهروندان و رانندگان از آنان می‌خواهد از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کرده و در صورت ضرورت حتماً تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سروآباد اضافه کرد: همچنین از رانندگان تقاضا می‌شود پیش از عزیمت از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و توصیه‌های ایمنی عوامل راهداری را جدی بگیرند.

کد خبر 6703698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها