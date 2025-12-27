شبرندی: تردد در محور سروآباد–هورامان فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است

محمد شبرندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهدلیل بارش برف، لغزندگی سطح جاده و شرایط نامساعد جوی، تردد در محور سروآباد به هورامان در محدوده دزلی تا هورامان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر است.
وی افزود: راهداری ضمن هشدار به شهروندان و رانندگان از آنان میخواهد از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کرده و در صورت ضرورت حتماً تجهیزات ایمنی بهویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای سروآباد اضافه کرد: همچنین از رانندگان تقاضا میشود پیش از عزیمت از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و توصیههای ایمنی عوامل راهداری را جدی بگیرند.
