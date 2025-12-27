به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده عصر شنبه در جلسه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان سمنان در محل استانداری، با اشاره به برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان، بر ضرورت پررنگتر شدن نقش پژوهش در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری استان تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از عملکرد تمامی ۱۴ کارگروه تخصصی استان در ارائه گزارشهای دقیق و منطبق با شاخصهای ابلاغی ملی، گفت: انتخاب برگزیدگان پژوهشی بر اساس معیارهای استاندارد ملی اقدام ارزشمندی است، اما نحوه تجلیل از پژوهشگران باید متناسب با جایگاه واقعی پژوهش در استان، متفاوت و ویژه طراحی شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با بیان اینکه پژوهش نباید صرفاً در سطح گزارش و آمار باقی بماند، افزود: اگر قرار است پژوهش در نظام تصمیمگیری استان اثرگذار باشد، لازم است مراسم تجلیل از پژوهشگران در فضایی شایسته، با برنامهریزی حرفهای و با حضور مهمانان ملی برگزار شود تا شأن علمی و اجرایی این حوزه بهدرستی دیده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان همچنین بر ضرورت تنوعبخشی به برنامههای هفته پژوهش تأکید کرد و گفت: رویکرد صرفاً سخنرانیمحور برای این مراسم کافی نیست و لازم است با برگزاری نشستهای تخصصی، ارائه پژوهشهای برتر، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و پوشش رسانهای مناسب، ارتباط مؤثرتری میان پژوهشگران، جامعه و مدیران اجرایی برقرار شود.
عبدالله زاده با اشاره به محدودیت منابع مالی، مشارکت بخش خصوصی، صنعت، کشاورزی و تشکلهای تخصصی استان را در برگزاری شایسته این رویداد ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به زمان محدود، لازم است طی روزهای آینده وضعیت تأمین مالی و اسپانسرها بهصورت شفاف تعیین تکلیف شود تا امکان برگزاری مراسمی درخور جایگاه پژوهش استان فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین سریع زمان و مکان برگزاری مراسم، خاطرنشان کرد: هفته پژوهش نباید با تأخیر از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرد و لازم است با جمعبندی نظرات دبیرخانه و اعضای ستاد، برنامه نهایی در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.
نظر شما