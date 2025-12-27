جشنواره اقوام و عشایر آرادان فرصتی برای رونق اقتصادی غرب استان سمنان

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برگزاری جشنواره اقوام و عشایر در شهرستان آرادان، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی تنوع فرهنگی، آداب و رسوم محلی و توانمندیهای هنری اقوام مختلف کشور است.
وی افزود: این برنامه علاوه بر معرفی فرهنگ و هنر اقوام، ظرفیت ایجاد گردشگری و رونق اقتصادی منطقه را نیز دارد و میتواند به جذب بازدیدکننده و معرفی زیرساختهای شهرستان کمک کند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس تصریح کرد: برگزاری جشنوارههای فرهنگی موجب افزایش تعامل بین مردم محلی و گردشگران، ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه صنایع دستی منطقه میشود و شهرستان آرادان میتواند به قطب مهم فرهنگی در استان تبدیل شود.
عربی تأکید کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، شهرداری، شورای شهر و فرمانداری، تلاش میشود جشنواره به بهترین شکل برگزار شود و تمامی ظرفیتهای منطقه برای ارائه تجربهای ماندگار به شرکتکنندگان به کار گرفته شود.
