جشنواره اقوام و عشایر آرادان فرصتی برای رونق اقتصادی غرب استان سمنان

سمنان- نماینده گرمسار و آرادان در مجلس از برگزاری جشنواره اقوام و عشایر در آرادان خبر داد و گفت: این رویداد، فرصتی استثنایی برای معرفی تنوع فرهنگی، تقویت گردشگری و توسعه اقتصادی خواهد بود.

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برگزاری جشنواره اقوام و عشایر در شهرستان آرادان، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی تنوع فرهنگی، آداب و رسوم محلی و توانمندی‌های هنری اقوام مختلف کشور است.

وی افزود: این برنامه علاوه بر معرفی فرهنگ و هنر اقوام، ظرفیت ایجاد گردشگری و رونق اقتصادی منطقه را نیز دارد و می‌تواند به جذب بازدیدکننده و معرفی زیرساخت‌های شهرستان کمک کند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی موجب افزایش تعامل بین مردم محلی و گردشگران، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه صنایع دستی منطقه می‌شود و شهرستان آرادان می‌تواند به قطب مهم فرهنگی در استان تبدیل شود.

عربی تأکید کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، شورای شهر و فرمانداری، تلاش می‌شود جشنواره به بهترین شکل برگزار شود و تمامی ظرفیت‌های منطقه برای ارائه تجربه‌ای ماندگار به شرکت‌کنندگان به کار گرفته شود.

