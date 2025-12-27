فاطمی: زبان علامه مصباح زبان جوانان امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی عصر شنبه در ستاد بزرگداشت رحلت علامه مصباح یزدی در استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد این اندیشمند فقید و با اشاره به فعالیت‌های علمی علامه مصباح، اظهار کرد: مرحوم علامه در سال‌های قبل از انقلاب در مبارزات سیاسی و در سال‌های بعد از انقلاب در دفاع از انقلاب شکوهمند اسلامی و ولایت فقیه مجاهدت داشت.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری مبنی بر تکریم و پاسداشت شخصیت علامه مصباح، ادامه داد: بنابراین علاقه‌مندان این عالم دینی در صدد بزرگداشت مقام و جایگاه علامه هستند.

فاطمی علامه مصباح را یک اسلام‌شناس که اندیشه جوانان را نسبت به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه اقناع می‌کرد دانست و توضیح داد: این اندیشمند دینی متفکرانه در پی قانع کردن جوانان بود، افکار آنان را درگیر می‌کرد و قادر بود برای نسل جوان حرف داشته باشد که از سال‌های آغازین انقلاب به این فعالیت‌ها پرداخت.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به ابتکار علامه مصباح در طراحی طرح ولایت، بیان کرد: این اندیشمند دینی با افکاری به‌روز و واقعی به کار در این عرصه پرداخت و توانست در زمان حیاتش، هر آنچه تحصیل کرده بود را به ظهور و بروز رساند و شاگردان فراوانی تربیت کرد.

فاطمی با اشاره به تلاش‌های علامه مصباح برای تقویت حرکت در مسیر ولایت فقیه و ارادت خاصش به مقام معظم رهبری، اظهار کرد: این رویکرد علامه درواقع درس تربیتی است و امروز همگان درک کردند که زبان علامه مصباح زبان جوانان امروز است.

وی با یادآوری اینکه علامه مصباح وظیفه خود را تشخیص داد و با تمام وجود در میدان ماند، افزود: این افکار علامه باید در برنامه‌های بزرگداشت وی برای جوانان تبیین شود. این تکریم‌ها برای آن است که چراغ اندیشه علامه روشن بماند و جوانان استاد را تعظیم کنند و از برکت این نور بهره بگیرند.