به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، پیش از ظهر شنبه در مراسم شروع به کار دوره جدید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمان گفت: در یک سال گذشته از حضور در استان کرمان، بارها خلاء چنین ساز و کار حقوقی را برای بحث قانونگذاری در کشور و ارتباط با استان احساس کردم.

وی افزود: در موضوعات مختلف، شکافی را بین قانون‌گذاری ملی و واقعیت‌های استانی شاهد هستیم؛ به طوری که آنچه در میدان وجود دارد با سطح کشور متفاوت است و بسیاری از قوانین با نیت درست تصویب می‌شوند، اما در اجرا به دلیل عدم توجه به اقتضائات محلی دچار اصطکاک شده و ناکارآمدی آنها بعد از مدتی مشخص می‌شود.

استاندار کرمان، اندیشکده حکمرانی را پلی میان میدان اجرا و میز قانون‌گذاری دانست و افزود: کرمان می‌تواند آزمایشگاه حکمرانی باشد، چون از کشاورزی، معدن، صنعت، منایع طبیعی، کویر، امنیت، اتباع بیگانه، مسائل مختلف توسعه و غیره در حوزه قانونگذاری در این استان موضوع دارد.

طالبی، بیان کرد: سرمایه‌گذاری خوب در این حوزه در استان کرمان می‌تواند اتفاقات خوبی در قانون گداری کشور را ایجاد کند.

استاندار کرمان اظهار داشت: به عنوان نمونه کرمان به عنوان استانی که ۵۰ درصد ظرفیت معدنی کشور را دارد، می‌تواند عالمانه پیشنهادات اصلاحی را ارائه دهد. در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمان پیشنهادات متعددی برای اصلاح قوانین ارائه شده است.

طالبی، با بیان این مطلب که در استان کرمان می‌توان به راحتی اولویت‌های نظام قانونگذاری را استخراج کرد ادامه داد: اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری، رقیب دستگاه‌ها نیست، بلکه تکمیل کننده ظرفیت تصمیم‌سازی در استان و در کنار دستگاه‌ها قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه کار علمی کاربردی و مسئله محور در رابطه با موضوعات مختلف در اندیشکده صورت می‌گیرد افزود: استان کرمان اولویت‌هایی از جمله ناترازی آب و انرژی، محیط زیست، منابع طبیعی، معدن، خام‌فروشی، چالش‌های سرمایه‌گذاری و غیره؛ در اصلاح قوانین دارد.

استاندار کرمان گفت: امیدواریم با نگاه به اجماع‌سازی در استان کرمان و استفاده از تجارب، معضلات و مشکلات؛ اندیشکده بتواند کمک خوبی به اصلاح قانونگذاری داده و استان کرمان نیز نقش خود را در قانونگذاری ایفا کند.

طالبی تصریح کرد: اندیشکده می‌تواند غنای فعالیت‌ها و برنامه‌های نمایندگان را در مجلس افزایش داده و جهت‌گیری‌هایی که نمایندگان باید در مجلس داشته باشند، کمک شایانی کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با استقلال فکری اندیشکده و شبکه‌سازی با دانشگاهیان، نخبگان و بخش خصوصی توانمند، خروجی بسیار خوبی را از این مجموعه شاهد باشیم.