به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی غروب شنبه در نشست با جمعی از مدیران و معلمان بی ارجمند به میزبانی سالن اداره آموزش و پرورش این شهر از معلمان مناطق محرم تقدیر کرد و اظهار داشت: شرایط مدیریت در مدارس مناطق محروم و با تراکم کم دانش‌آموزی بسیار سخت است.

وی تشکیل کلاس‌های چندپایه در متوسطه اول و دبستان را برای پوشش تحصیلی ضروری دانست و افزود: قطعاً برای ارتقا کیفیت آموزشی دانش آموزان این مناطق با توجه به شرایط خاص آنها تلاش می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان از وجود ۹۰۰ دانش آموز و ۲۵۰ فرهنگی در مناطق محروم خبر داد و اظهار داشت: ۲۶ مدرسه با کمتر از پنج دانش آموز در استان سمنان فعال است.

شریفی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۱ مدرسه در بخش بی ارجمند است، تصریح کرد: خوشبختانه پوشش تحصیلی در بی ارجمند کامل است.

وی با تاکید بر اینکه ۲۵۰ فرهنگی در منطقه بی ارجمند مشغول خدمت هستند، افزود: افزایش ۷۰ درصد سهم ایاب و ذهاب این همکاران در دستور کار است.