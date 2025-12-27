  1. استانها
  2. بوشهر
۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

امام جمعه خارگ: فرهنگ زیربنای هویت و استقلال ملی است

امام جمعه خارگ: فرهنگ زیربنای هویت و استقلال ملی است

خارگ- امام جمعه جزیره خارگ با هشدار نسبت به جنگ شناختی دشمن، فرهنگ را زیربنای هویت و استقلال کشور دانست و بر اجرای قاطع برنامه‌های هفته فرهنگی خارگ تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های فرهنگی جزیره خارگ، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامه‌های تاریخی دشمن، تضعیف هویت ملت ایران از مسیرهای فرهنگی و شناختی است که در مقاطع مختلف با شیوه‌های متنوع دنبال شده و امروز نیز در قالب جنگ‌های ترکیبی و شناختی ادامه دارد.

وی با اشاره به پیوند عمیق فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: فرهنگ ایرانی در طول تاریخ نه‌تنها در برابر تهاجمات فرهنگی دچار استحاله نشده، بلکه توانسته فرهنگ‌های مهاجم را در خود هضم و بازتولید کند و همین موضوع موجب تقویت قدرت تمدنی ایران اسلامی شده است.

امام جمعه خارگ با تحلیل تحولات معاصر تصریح کرد: دشمن امروز تلاش می‌کند روایت پیروزی را به روایت شکست تبدیل کرده، ذهن نخبگان را دچار اختلال تحلیلی کند و مدیران را به سمت تصمیم‌گیری‌های ضعیف یا مغایر با هویت ملی و دینی سوق دهد که این مسئله هوشیاری مضاعف مسئولان فرهنگی را می‌طلبد.

حجت‌الاسلام کارگر با تأکید بر اجرای قاطع برنامه‌های هفته فرهنگی خارگ بیان کرد: موانع اجرایی، شرایط جوی یا مشکلات احتمالی نباید بهانه‌ای برای تضعیف اصل برنامه باشد، چرا که فرهنگ زیرساخت همه ابعاد پیشرفت است و هرگونه کوتاهی در این حوزه هزینه‌های سنگینی در آینده به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی، افت تحصیلی، نفوذ فرهنگی و عادی‌سازی ناهنجاری‌ها، خواستار نظارت دقیق بر محتوای برنامه‌های فرهنگی و رعایت ضوابط قانونی و ارزشی در اجرای مراسم‌ها شد و گفت: خوراک فرهنگی جامعه باید متناسب با هویت، تاریخ و آینده‌ساز باشد.

امام جمعه خارگ همچنین نقش این جزیره در اقتصاد ملی و صنعت نفت را بخش جدایی‌ناپذیر هویت فرهنگی منطقه دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه‌های نفتی و صنعتی، مسئولیت اجتماعی خود را به‌صورت ملموس و رسانه‌ای در هفته فرهنگی خارگ ایفا کنند تا مردم نقش این صنعت را در تاریخ مقاومت و پیشرفت کشور به‌روشنی لمس کنند.

وی در پایان با تأکید بر وحدت و هم‌افزایی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی خارگ متعلق به یک نهاد یا دستگاه خاص نیست، بلکه سرمایه‌ای مشترک برای همه مردم جزیره است و موفقیت آن در گرو همکاری صادقانه نهادهای دولتی، مردمی و رسانه‌ای خواهد بود.

در پایان این نشست، بر تشکیل کارگروه نهایی‌سازی برنامه‌ها، تعیین شعار رسمی هفته فرهنگی خارگ، تقویت تولیدات رسانه‌ای، هماهنگی میان دستگاه‌ها و زمان‌بندی دقیق اجرای مراسم‌ها تأکید شد.

کد خبر 6703866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها