امام جمعه خارگ: فرهنگ زیربنای هویت و استقلال ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های فرهنگی جزیره خارگ، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامه‌های تاریخی دشمن، تضعیف هویت ملت ایران از مسیرهای فرهنگی و شناختی است که در مقاطع مختلف با شیوه‌های متنوع دنبال شده و امروز نیز در قالب جنگ‌های ترکیبی و شناختی ادامه دارد.

وی با اشاره به پیوند عمیق فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: فرهنگ ایرانی در طول تاریخ نه‌تنها در برابر تهاجمات فرهنگی دچار استحاله نشده، بلکه توانسته فرهنگ‌های مهاجم را در خود هضم و بازتولید کند و همین موضوع موجب تقویت قدرت تمدنی ایران اسلامی شده است.

امام جمعه خارگ با تحلیل تحولات معاصر تصریح کرد: دشمن امروز تلاش می‌کند روایت پیروزی را به روایت شکست تبدیل کرده، ذهن نخبگان را دچار اختلال تحلیلی کند و مدیران را به سمت تصمیم‌گیری‌های ضعیف یا مغایر با هویت ملی و دینی سوق دهد که این مسئله هوشیاری مضاعف مسئولان فرهنگی را می‌طلبد.

حجت‌الاسلام کارگر با تأکید بر اجرای قاطع برنامه‌های هفته فرهنگی خارگ بیان کرد: موانع اجرایی، شرایط جوی یا مشکلات احتمالی نباید بهانه‌ای برای تضعیف اصل برنامه باشد، چرا که فرهنگ زیرساخت همه ابعاد پیشرفت است و هرگونه کوتاهی در این حوزه هزینه‌های سنگینی در آینده به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی، افت تحصیلی، نفوذ فرهنگی و عادی‌سازی ناهنجاری‌ها، خواستار نظارت دقیق بر محتوای برنامه‌های فرهنگی و رعایت ضوابط قانونی و ارزشی در اجرای مراسم‌ها شد و گفت: خوراک فرهنگی جامعه باید متناسب با هویت، تاریخ و آینده‌ساز باشد.

امام جمعه خارگ همچنین نقش این جزیره در اقتصاد ملی و صنعت نفت را بخش جدایی‌ناپذیر هویت فرهنگی منطقه دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه‌های نفتی و صنعتی، مسئولیت اجتماعی خود را به‌صورت ملموس و رسانه‌ای در هفته فرهنگی خارگ ایفا کنند تا مردم نقش این صنعت را در تاریخ مقاومت و پیشرفت کشور به‌روشنی لمس کنند.

وی در پایان با تأکید بر وحدت و هم‌افزایی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی خارگ متعلق به یک نهاد یا دستگاه خاص نیست، بلکه سرمایه‌ای مشترک برای همه مردم جزیره است و موفقیت آن در گرو همکاری صادقانه نهادهای دولتی، مردمی و رسانه‌ای خواهد بود.

در پایان این نشست، بر تشکیل کارگروه نهایی‌سازی برنامه‌ها، تعیین شعار رسمی هفته فرهنگی خارگ، تقویت تولیدات رسانه‌ای، هماهنگی میان دستگاه‌ها و زمان‌بندی دقیق اجرای مراسم‌ها تأکید شد.