فعالیت غیرحضوری مدارس سنندج فردا هفتم دیماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بە پیشنهاد ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج و به استناد هشدارهای صادر شدە از سوی اداره کل هواشناسی استان و پیش بینی بارش باران، برف و برودت هوا و موافقت فرماندار سنندج، فردا یکشنبه ۷ دیماه ١۴٠۴ تمامی مدارس سطح شهرستان سنندج در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
در ضمن "امتحانات نهایی" بازماندگان "پایه دوازدهم" طبق برنامه، رأس ساعت ۱۰ صبح در حوزههای از پیش اعلامشده برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری امتحانات داخلی مدارس نیز متعاقباً از سوی خود مدارس اطلاعرسانی میشود.
