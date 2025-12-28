۴۲ کیلومتر راه روستایی در قزوین آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیریپور اظهار کرد: در سال جاری، راههای روستایی در شهرستانهای مختلف استان قزوین مورد بهسازی و آسفالت قرار گرفت.
وی افزود: در شهرستان آبیک، ۳ کیلومتر تراشه آسفالت در راههای روستایی اجرا شد، همچنین در شهرستان تاکستان، یک کیلومتر تراشه آسفالت و ۸.۷۵ کیلومتر آسفالت گرم انجام گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین ادامه داد: در شهرستان بوئینزهرا نیز ۲.۴ کیلومتر آسفالت گرم و ۱۲ کیلومتر تراشه آسفالت به اجرا درآمد.
وی با اشاره به عملکرد سایر شهرستانها گفت: در شهرستان البرز ۴.۵ کیلومتر آسفالت گرم و در شهرستان قزوین نیز ۴.۸ کیلومتر آسفالت گرم به همراه ۶ کیلومتر بهسازی با تراشه آسفالت انجام شد.
معیریپور تصریح کرد: در مجموع طی سال جاری بیش از ۴۲ کیلومتر عملیات راهسازی در محورهای روستایی استان قزوین به انجام رسیده است.
وی در پایان تاکید کرد: اجرای این پروژهها نقش موثری در بهبود دسترسی روستاییان مناطق صعبالعبور به شبکه راههای اصلی استان داشته و موجب ارتقای ایمنی تردد و افزایش رفاه ساکنان این مناطق شده است.
نظر شما