به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان عصر امروز شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی شد و گفت: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان باشد.

وی با ابراز ناخرسندی از روند کند بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، این روند را نامتناسب با مصوبات اعلام‌شده دانست و افزود: اعتبارات مصوب سفر اخیر ریاست جمهوری به خوزستان بالغ بر یازده و نیم همت برای طرح‌های اشتغال‌زایی است که باید هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

روانبخش تصریح کرد: میزان واقعی تسهیلات پرداخت‌شده تاکنون با حجم اعتبار مصوب فاصله زیادی دارد و ادامه این روند نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان باشد.

وی بر ضرورت همکاری مؤثر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تبدیل اعتبارات مصوب به پروژه‌های عملیاتی و اشتغال‌آفرین تنها با تسریع در پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر است.

سرپرست اداره‌کل صمت خوزستان بیان کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای و اشتغال در استان در گرو همراهی نظام بانکی و اجرای سریع مصوبات است.