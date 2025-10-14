  1. استانها
تأکید بر تسریع در اجرای طرح‌های اشتغال‌زا در کرمانشاه

کرمانشاه - قباد شعبانی در بیست‌ودومین جلسه کمیته تسهیلات قانون بودجه با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها، خواستار تسریع در جذب اعتبارات و اجرای طرح‌های اشتغال‌زا در کرمانشاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه بیست‌ودومین جلسه کمیته تسهیلات قانون بودجه سال ۱۴۰۲ استان کرمانشاه، به ریاست قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با هدف بررسی و تسریع در روند اجرای طرح‌های مشمول تبصره ۱۸ برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر توسعه روستایی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید، آخرین وضعیت طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها و نحوه پرداخت تسهیلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قباد شعبانی در این جلسه با تأکید بر اهمیت نقش تسهیلات تبصره ۱۸ در تحرک‌بخشی به اقتصاد استان و ایجاد اشتغال پایدار، اظهار داشت: جذب به‌موقع منابع و پرداخت سریع تسهیلات، یکی از مؤثرترین ابزارها برای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه اقتصادی و حمایت از تولید است.

وی افزود: لازم است همه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی کامل و نظارت دقیق، روند اجرای طرح‌ها را تسهیل کنند تا از معطلی متقاضیان جلوگیری شود و منابع تخصیص‌یافته به بهترین شکل در مسیر تولید و اشتغال هزینه گردد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به برخی موانع موجود در روند پرداخت تسهیلات، گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها در چارچوب ضوابط قانونی، همکاری بیشتری با متقاضیان داشته باشند و از سخت‌گیری‌های غیرضروری بپرهیزند.

وی تأکید کرد: در شرایطی که استان کرمانشاه در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته، هر میزان تسریع در اجرای طرح‌های تسهیلاتی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افزایش اشتغال، رونق تولید و بهبود معیشت مردم داشته باشد.

در ادامه جلسه، طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، بهداشت و توسعه روستایی به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری بانک‌های عامل، روند پرداخت تسهیلات این طرح‌ها تسریع شود.

همچنین تصمیماتی در زمینه رفع موانع اداری، تسهیل فرآیند ضمانت‌نامه‌ها و پایش مستمر طرح‌های در دست اجرا اتخاذ گردید تا اعتبارات مصوب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به‌صورت کامل جذب و در مسیر صحیح هزینه شود.

شعبانی در پایان، بر ضرورت استمرار جلسات کمیته و پیگیری منظم مصوبات تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که هیچ طرح اقتصادی در استان به دلیل بروکراسی یا کمبود هماهنگی، از چرخه حمایت و تسهیلات خارج نشود.

