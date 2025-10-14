به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه بیستودومین جلسه کمیته تسهیلات قانون بودجه سال ۱۴۰۲ استان کرمانشاه، به ریاست قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با هدف بررسی و تسریع در روند اجرای طرحهای مشمول تبصره ۱۸ برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر توسعه روستایی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید، آخرین وضعیت طرحهای معرفیشده به بانکها و نحوه پرداخت تسهیلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قباد شعبانی در این جلسه با تأکید بر اهمیت نقش تسهیلات تبصره ۱۸ در تحرکبخشی به اقتصاد استان و ایجاد اشتغال پایدار، اظهار داشت: جذب بهموقع منابع و پرداخت سریع تسهیلات، یکی از مؤثرترین ابزارها برای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه اقتصادی و حمایت از تولید است.
وی افزود: لازم است همه دستگاههای اجرایی با هماهنگی کامل و نظارت دقیق، روند اجرای طرحها را تسهیل کنند تا از معطلی متقاضیان جلوگیری شود و منابع تخصیصیافته به بهترین شکل در مسیر تولید و اشتغال هزینه گردد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به برخی موانع موجود در روند پرداخت تسهیلات، گفت: انتظار میرود بانکها در چارچوب ضوابط قانونی، همکاری بیشتری با متقاضیان داشته باشند و از سختگیریهای غیرضروری بپرهیزند.
وی تأکید کرد: در شرایطی که استان کرمانشاه در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته، هر میزان تسریع در اجرای طرحهای تسهیلاتی میتواند تأثیر مستقیمی بر افزایش اشتغال، رونق تولید و بهبود معیشت مردم داشته باشد.
در ادامه جلسه، طرحهای پیشنهادی دستگاههای اجرایی در حوزههای گردشگری، کشاورزی، بهداشت و توسعه روستایی بهصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری بانکهای عامل، روند پرداخت تسهیلات این طرحها تسریع شود.
همچنین تصمیماتی در زمینه رفع موانع اداری، تسهیل فرآیند ضمانتنامهها و پایش مستمر طرحهای در دست اجرا اتخاذ گردید تا اعتبارات مصوب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بهصورت کامل جذب و در مسیر صحیح هزینه شود.
شعبانی در پایان، بر ضرورت استمرار جلسات کمیته و پیگیری منظم مصوبات تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که هیچ طرح اقتصادی در استان به دلیل بروکراسی یا کمبود هماهنگی، از چرخه حمایت و تسهیلات خارج نشود.
