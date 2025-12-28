صفوی: «اعتکاف» فرصتی برای خودسازی نوجوانان و جوانان گیلانی است

حجتالاسلام والمسلمین محمد هادی صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتکاف یکی از نابترین عبادات اسلامی است، اظهار کرد: در شرایط امروز که نسل جوان با چالشهای فکری، فرهنگی و رسانهای مواجه است، اعتکاف میتواند نقش مهمی در آرامش روحی، تقویت ایمان و بازگشت به هویت اسلامی ایفا کند.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتکاف جایگاه ویژهای در نظام فرهنگی و تربیتی کشور پیدا کرده و نگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب باعث شد این عبادت از یک عمل فردی، به جریان فراگیر معنوی و تربیتی تبدیل شود.
مسئول کمیته نوجوانان و جوانان ستاد اعتکاف گیلان با اشاره به استقبال جوانان استان گفت: حضور گسترده دانشآموزان، دانشجویان و جوانان نشاندهنده عطش معنوی نسل جوان است و نیازمند برنامهریزی دقیقتر و غنیتر برای متولیان فرهنگی است.
وی ادامه داد: مجموعهها و نهادهای فرهنگی استان با تلاش شبانهروزی، برنامههای متنوع و هدفمند ویژه نوجوانان را با حمایت ستاد اعتکاف کشور برگزار میکنند که نقش مهمی در اثرگذاری این مراسم دارد.
صفوی همچنین درباره ثبتنام دانشآموزان تصریح کرد: علاقهمندان باید از طریق سامانه آموزش و پرورش و بخش «نورینو» پیشثبتنام کنند تا برنامهریزی و خدماترسانی به شکل منسجم انجام شود. همچنین برگزاری هرگونه امتحان مدارس در روزهای اعتکاف ممنوع است تا دانشآموزان با آرامش کامل در این مراسم شرکت کنند.
