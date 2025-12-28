به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تجری شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان از عملکرد حوزه خدمات شهری و ساماندهی دستفروشان انتقاد کرد.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت دلار و گرانی در حوزه درمان و شرایط اقتصادی باعث شده است که مردم برای تأمین نیازهای خود دستفروشی کنند.
این عضو شورا از عدم نظارت بر عملکرد مأمورین سد معبر انتقاد کرد و ادامه داد: مأموران سد معبر هر کاری که دلشان میخواهد انجام میدهند و این موضوع باعث نارضایتی دستفروشان شده است.
تجری با اشاره به برخورد سلیقهای و غیرمنصفانه با دستفروشان، افزود: یک مأمور ترازوی دستفروشی را گرفته و تحویل نمیدهد و رفتار و کلام بسیار نامناسبی با دستفروش صحبت میکند.
وی با تاکید بر آسیبپذیری دستفروشان ادامه داد: برخورد نامناسب با این افراد میتواند منجر به رفتارهای غیرقابل پیشبینی شود.
تجری با اشاره به محوطه خالی کنار فرمانداری گرگان و یا نقاطی دیگر شهر اظهار کرد: برای ساماندهی دستفروشان اقدامات لازم انجام شود و با نزدیک شدن به شب عید با شناسایی نقاط مورد نیاز، باید این افراد زودتر ساماندهی شوند.
نظر شما