  1. استانها
  2. گلستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۷:۰۰

ماموران سد معبر با دستفروشان در گرگان سلیقه‌ای برخورد می‌کنند

ماموران سد معبر با دستفروشان در گرگان سلیقه‌ای برخورد می‌کنند

گرگان- عضو شورای اسلامی شهر گرگان با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مشکلات مردم و رعایت حقوق شهروندی، گفت: مامورین سد معبر با دستفروشان در گرگان سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تجری شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان از عملکرد حوزه خدمات شهری و ساماندهی دست‌فروشان انتقاد کرد.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت دلار و گرانی در حوزه درمان و شرایط اقتصادی باعث شده است که مردم برای تأمین نیازهای خود دست‌فروشی کنند.

این عضو شورا از عدم نظارت بر عملکرد مأمورین سد معبر انتقاد کرد و ادامه داد: مأموران سد معبر هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند و این موضوع باعث نارضایتی دستفروشان شده است.

تجری با اشاره به برخورد سلیقه‌ای و غیرمنصفانه با دستفروشان، افزود: یک مأمور ترازوی دستفروشی را گرفته و تحویل نمی‌دهد و رفتار و کلام بسیار نامناسبی با دستفروش صحبت می‌کند.

وی با تاکید بر آسیب‌پذیری دست‌فروشان ادامه داد: برخورد نامناسب با این افراد می‌تواند منجر به رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی شود.

تجری با اشاره به محوطه خالی کنار فرمانداری گرگان و یا نقاطی دیگر شهر اظهار کرد: برای ساماندهی دست‌فروشان اقدامات لازم انجام شود و با نزدیک شدن به شب عید با شناسایی نقاط مورد نیاز، باید این افراد زودتر ساماندهی شوند.

کد خبر 6704056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها