سعید یوسفپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلنگ نر ششسالهای که طی چند شب گذشته در محدوده شمالی شهر شهمیرزاد در شهرستان مهدیشهر مشاهده شده بود، با هدف بررسی وضعیت سلامت و ایمنسازی منطقه، زندهگیری شد.
وی همچنین گفت: این پلنگ که توسط مردم منطقه در حاشیه شهر شهمیرزاد مشاهده شده بود، به دلیل حضور در محیط شهری و کاهش ترس از انسان، با استفاده از روشهای علمی و استاندارد توسط کارشناسان اکولوژی و دامپزشکان حیاتوحش زندهگیری شد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این پلنگ از نظر ظاهری، وضعیت دندانها، تنفس و ضربان قلب در شرایط مناسبی قرار دارد، با این حال برای اطمینان از سلامت کامل، آزمایشهای تکمیلی و در صورت لزوم تصویربرداریهای تشخیصی توسط متخصصان انجام خواهد شد.
یوسفپور خاطرنشان کرد: این پلنگ در حال حاضر در استان سمنان نگهداری میشود و تصمیمگیری نهایی درباره نحوه رهاسازی یا اقدامات بعدی پس از تکمیل بررسیهای تخصصی انجام خواهد شد.
